Elisa Isoardi: lo sguardo che ti fulmina. Ma chi c’è con lei ? – FOTO

Elisa Isoardi. La popolare presentatrice tv ha pubblicato uno scatto su Instagram con un simpatico amico. Scopriamo di chi si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Sempre in compagnia di amici, colleghi, personaggi noti del panorama dello spettacolo italiano e del suo fedele barboncino di nome Zenit, tuttavia l’ ospite dell’ultimo post sul profilo Instagram di Elisa Isoardi è un volto “inedito”.

Un simpaticissimo gatto tigrato dalle tinte arancioni è ritratto insieme alla talentuosa presentatrice. Emerge un accattivante particolare comune a entrambi: gli occhi espressivi e uno sguardo che incanta. La Isoardi festeggia in questo modo la giornata nazionale del gatto, una celebrazione che esalta questi adorabili animali domestici, compagni di vita e amici insostituibili.

“Tazio…Occhi di gatto…presto ti rivedrò” – scrive in didascalia. Tanti commenti di plauso da parte dei suoi follower (circa 520mila), sia per lei che per il simpatico vicino di selfie. Come mai scrive “presto ti rivedrò” ? Dove sta andando Elisa Isoardi? Trapelano importanti indiscrezioni su un suo imminente impegno.

LEGGI ANCHE>>>Matilde Brandi il suo sorriso da angelo fa impazzire i fan – FOTO

Elisa Isoardi: novità sul suo futuro in tv

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

LEGGI ANCHE –> Michela Quattrociocche: lo sguardo di chi sa farti innamorare FOTO

Sul futuro lavorativo di Elisa Isoardi aleggia un alone di mistero, essendo in panchina ormai da troppo tempo. Avrebbe dovuto iniziare la conduzione del programma Check Up ma, improvvisamente, in Rai c’è stato un cambio di rotta. Rumors hanno sollevato l’ipotesi di una cancellazione della trasmissione per coinvolgerla invece in una nuova avventura televisiva insieme a Raimondo Todaro, suo partner nel celebre talent di danza Ballando con le Stelle.

La grande intesa tra i due aveva fatto pensare a molti che, galeotto il programma, fosse nato un sentimento romantico. Tuttavia, il fatto è stato smentito da entrambi i diretti interessati.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Adesso è sempre più forte una nuova indiscrezione. Elisa Isoardi sarebbe pronta a fare le valigie per partire per l’ Honduras. Potrebbe essere infatti una dei naufraghi parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Tra i compagni nel reality di sopravvivenza ci sarebbe anche Gilles Rocca, vincitore proprio dell’ultima stagione di Ballando con le Stelle, che ha soffiato il titolo alla Isoardi, meritevole comunque di essere arrivata in finale dopo un infortunio alla caviglia che l’ha costretta al ritiro temporaneo dalla competizione.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 17 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.