Federica Pellegrini e quel sorriso disarmante che racconta solo amore – FOTO

Serata di emozioni quella di ieri sera a Italia’s Got Talent, dove anche Federica Pellegrini si è talmente emozionata da usare il Golden Buzzer

Splendida e raggiante con un sorriso da togliere il fiato. Federica Pellegrini si è mostrata sui social davvero in ottima forma per la puntata di Italia’s Got Talent di ieri sera, uno scatto che le ha fatto guadagnare oltre 28mila like.

Capelli in piega, trucco marcato e mani sui fianchi. Fede indossa una t-shirt nera e un corpetto stratificato sopra, massicce collane al collo e un look davvero urban style. La divina è ormai una presenza riconosciuta e molto amata nella giuria della trasmissione di Tv8, brava e competente, ha saputo anche sfoderare ottime doti come comica sempre pronta a rallegrare gli animi.

IGT, Giorgia Greco in finale con il Golden Buzzer di Federica Pellegrini

Serata di emozioni ieri nella puntata di Italia’s Got Talent dove è stata scelta anche la sesta finalista del programma, Giorgia Greco, che accede alla finale grazie al Golden Buzzer di Federica Pellegrini. La nuotatrice ha deciso fermamente di usare il pulsante dorato per mandare nella finale dello show una giovane sportiva promettente, atleta di ginnastica ritmica.

Giorgia, ora tredicenne, fa ginnastica ritmica da quando aveva quattro anni ma ha qualcosa di davvero speciale rispetto alle altre ragazze. Infatti a sette anni a causa di un tumore alle ossa si è vista amputare la gamba destra tanto preziosa per poter ballare.

Lei però, dopo l’operazione e l’amputazione, non si è data per vinta e ha continuato a praticare la sua disciplina che tanto ama, fino all’esibizione sul palco del programma dove ha fatto commuovere Federica Pellegrini che l’ha premiata con la direttissima in finale.

La campionessa ha spiegato che si è riconosciuta molto in lei e nei sacrifici immani che porta avanti ogni giorno come atleta e persona. Tra un mese quindi la rivedremo per la finale di IGT.

