La conduttrice Federica Sciarelli si è mostrata estremamente turbata a Chi l’ha visto: “è successo qualcosa di assurdo”

É l’inizio della puntata quando Federica Sciarelli si mostra totalmente turbata dalla notizia che segna l’apertura del programma. Con sentito rammarico, annuncia la terribile novità su un caso seguito da Chi l’ha visto fin dal principio. Si tratta della scomparsa di Luigi Cerretto e Alessandro Sabatino, i due badanti scomparsi a Siracusa nel maggio del 2014. Dopo anni dall’inizio del caso a rischio archiviazione, sono stati trovati i corpi nei pressi della villa dove svolgevano il loro lavoro.

Federica Sciarelli: “è successo qualcosa di assurdo”

Apre così la puntata del programma la conduttrice di Chi l’ha visto: “É successo qualcosa di assurdo. Siamo qui con Giuseppe, il padre di Luigi, e Nicola, fratello di Alessandro“, quando annuncia il ritrovamento dei corpi dei due badanti scomparsi a Siracusa. I due ragazzi casertani si erano trasferiti in Sicilia per lavoro, in seguito all’annuncio per badanti al quale avevano risposto. Scomparsi nel maggio del 2014, non si avevano più tracce fino al ritrovamento dei corpi.

I resti sono stati intercettati in un pozzo nell’area della villa dove svolgevano il loro lavoro, e l’accusa dell’omicidio ricade sul figlio dell’anziano al quale prestavano servizio, Giampiero Riccioli. L’indagato ha inizialmente assistito con tranquillità agli scavi, ma quando ha compreso l’emergere della situazione si è dato alla fuga. L’uomo è stato catturato nella notte e posto in stato di fermo con l’accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Si presumono dei contrasti tra il Riccioli e le due vittime, che avrebbero notato dei maltrattamenti da parte del figlio verso l’anziano padre.

I familiari si erano opposti per la seconda volta all’archiviazione del caso, per il quale sono state disposte le ulteriori indagini che hanno portato al ritrovamento. Federica Sciarelli ne dà la drammatica notizia, con sentito e accorato rammarico: “É davvero difficile questa sera iniziare il programma, siamo tutti scioccati“.