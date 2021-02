Numerose persone sono state arrestate per aver minato l’ordine pubblico. La decisione del tribunale di Bielorussia sulle due professioniste.

Tell your friends about what is happening in Belarus. Tell your colleagues, post on social media. The world must see this lawlessness & state terror by Lukashenka.

Imprisoned journalists, politicians, activists, students, doctors, peaceful protesters, even kids. #StandWithBelarus pic.twitter.com/9wwZUNs5vj — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) February 18, 2021

Un tribunale in Bielorussia ha condannato due giornaliste a due anni di carcere con l’accusa di fomentare le proteste contro Aleksandr Lukashenko, nonché di violazione dell’ordine pubblico. Si tratta della condanna più grave finora stabilita in termini di repressione dei media indipendenti da parte di Minsk.

Stando a quanto riferisce il quotidiano locale Belarus Feed, le due professioniste continuano a dichiararsi innocenti. In particolare, Katsiaryna e Daria sono state giudicate colpevoli per aver filmato e trasmesso in diretta streaming le proteste contro i brogli e le frodi elettorali del presidente nazionale in una piazza di Minsk; pochi giorni prima dell’uccisione di Roman Bondarenko. Il 31enne era stato stato preso a pugni da diversi uomini ritenuti agenti di polizia in borghese.

Le identità delle giornaliste

Il tribunale della capitale bielorussa di Minsk ha condannato a due anni di reclusione Katsiaryna Andreyeva, 27 anni, e Daria Chultsova, 23 anni. Le due giornaliste del media indipendente Belsat TV sono state prelevate lo scorso 15 novembre dagli agenti anti-sommossa in un appartamento di Minsk, lo stesso da cui avevano filmato in diretta della violenta dispersione di una manifestazione in omaggio all’attivista dell’opposizione Roman Bondarenko.

Durante il processo, le due donne hanno sorriso dalla gabbia metallica degli imputati, facendo il noto V con le dita: simbolo di vittoria e segno di protesta contro i detrattori del regime autoritario di Lukashenko. “Guardatele: sono forti e sorridenti dietro le sbarre.” – commenta su Twitter la leader dell’opposizione Sviatlana Tsikhanouskaya – “Lukashenko non ci piegherà.”

Belarus sentences journalists Katsiaryna Andreyeva & Daria Chultsova to 2 years in prison for the grave crime of broadcasting a live stream of a peaceful protest. Censorship won’t end the fury of the people of Belarus at Pres Lukashenko’s stolen election. https://t.co/jLfNzJ6Oth pic.twitter.com/c3Zj0Hf8S0 — Kenneth Roth (@KenRoth) February 18, 2021

L’ambasciata degli Stati Uniti in Bielorussia ha chiesto l’immediato rilascio di Katsiaryna e Daria ed esorta le autorità bielorusse a smettere di perseguire i giornalisti per la loro professione.

Fonte Reuters