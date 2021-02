Francesca Brambilla, serie di scatti da sogno: bellezza assurda – FOTO

La showgirl Francesca Brambilla ha postato una serie di scatti che infiammano Instagram, la sua bellezza è un sogno ad occhi aperti

La bellissima showgirl Francesca Brambilla non manca di deliziare i suoi fan condividendo scatti che lasciano davvero senza fiato. La “Bona Sorte” in Avanti un Altro, il celebre programma condotto da Paolo Bonolis che a marzo ritornerà insieme a tutto il cast, ha annunciato su Instagram che stasera parteciperà come ospite alla semifinale di “La Pupa e il Secchione“. Un appuntamento immancabile per i followers, rimasti estasiati dalle immagini che accompagnano l’invito.

LEGGI ANCHE -> Chiara Nasti esagerata in bikini e tacchi alti…da infarto! – FOTO

Francesca Brambilla incanta Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)

LEGGI ANCHE -> Cristina Buccino, sguardo languido e labbra carnose…hot! – FOTO

La showgirl Francesca Brambilla, nonché influencer da un milione di followers, stupisce ancora una volta su Instagram con degli scatti da sogno. Seduta su una panchina sospesa rivestita di pelliccia bianca e baciata dal sole, sembra proprio un angelo sexy su una nuvoletta candida.

Il tubino blu elettrico, in contrasto con l’abbronzatura dorata, è perfettamente aderente al suo corpo esplosivo ed esibisce delle forme pazzesche. La scollatura è profonda sul décolleté generoso ed il colore del vestito è ideale per evidenziare la bellezza radiosa della showgirl. Occhi verdi intensi per uno sguardo insostenibile, Francesca Brambilla è un cocktail di splendore e sensualità davvero stupefacente.

In pochissimo tempo conquista più di 35 mila like e una serie di complimenti tra l’incredulità e l’ammirazione. Il post dà appuntamento alla semifinale del programma La Pupa e il Secchione e Viceversa, condotto dall’inconfondibile comico Andrea Pucci, ed è una proposta indeclinabile per i numerosi fan.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Non resta che ammirarla nella puntata di questa sera, in attesa che riprenda il divertente gioco televisivo Avanti un altro.