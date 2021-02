Gigi D’Alessio suona per due mostri sacri del cinema italiano – FOTO

Gigi D’Alessio ha fatto impazzire i suoi fan con una serie di foto incredibili: il cantante fa un annuncio meraviglioso.

Gigi D’Alessio è sicuramente uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano. Il nativo di Napoli ha venduto più di 26 milioni di dischi. Lo scorso anno, per il 53enne, è stato alquanto turbolento: dopo quasi 15 anni, Luigi ha annunciato sui social la fine della relazione con Anna Tatangelo.

D’Alessio è seguitissimo sui network: il suo account Instagram vanta ad esempio 560mila followers. Il cantautore, poco fa, ha condiviso una serie di scatti fenomenali e ha fatto un annuncio importante tramite la didascalia.

Gigi D’Alessio suona per due mostri sacri del cinema

Gigi D’Alessio ha fatto un annuncio importantissimo sui social network. “Ci siamo! Questa sera tutti sintonizzati alle 21.20 su @instarai3 e @raiplay_official per #LuièPeggioDiMe Ci sarò anch’io, ospite di @marco_giallini_official e @giorgiopanarielloreal… Vi aspetto”, si legge.

Questa sera andrà in onda la seconda puntata dello show (ne sono 4 in totale). Panariello e Giallini, due volti storici del cinema italiano, cercano di intrattenere il pubblico con l’aiuto di numerosi social. Stando a quanto anticipato sui social, quindi, ci sarà anche D’Alessio. Il cantante ha condiviso anche alcuni scatti in anteprima in cui è seduto dietro al pianoforte con un completo elegante.

Luigi, qualche giorno fa, è stato anche ospite di Parlami d’amore sempre sui canali della Rai.