Ginevra Lamborghini segue le orme della sorella Elettra e si fa sempre più strada nel mondo dei social. Secondo le voci voleva esordire anche in tv con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, data per certa fino all’ultimo, poi sfumata, pare, per via dei troppi veti imposti. Tra questi quello di non nominare la sua famiglia ed in particolare la sorella cantante con la quale, si sa, non scorre buon sangue.

Secondo i ben informati, infatti, Ginevra non era presente nemmeno al matrimonio di Elettra con AfroJack celebrato a settembre sul Lago di Como. Ma perché le due hanno litigato tanto da non parlarsi?

Secondo un’indiscrezione lanciata da Santo Pirrotta, ad Ogni Mattina, la trasmissione di Tv8 condotta da Adriana Volpe, le due sorelle ereditiere avrebbero addirittura litigato a causa di una canzone. La sorella minore infatti avrebbe voluto intraprendere la strada della musica come la regina del twerking cosa non presa proprio bene da Elettra che l’ha scoperta mentre incideva già un singolo e aveva ingaggiato un manager. Tutto fatto alle sue spalle e così la cantante di “Musica- E il resto scompare” è andata su tutte le furie, ha bloccato la sorella e tra le due è scoppiato il gelo.

Ginevra Lamborghini, sempre più seguito sui social

E se così davvero fosse, la bella Ginevra “esclusa” dal mondo della musica e della tv si consolo sui social. Qui nessuno davvero può fermarla. Il suo profilo cresce sempre di più ed è ad un passo dallo sfiorare i 60 mila follower. Strada ne ha ancora da fare per raggiungere gli oltre sei milioni della sorella ma come si suol dire chi va piano va sano e va lontano.

Con la sua bellezza infinita, con la sua disinvoltura e quella chioma biondo platino che la fa distinguere e la distacca profondamente dai colori più scuri di Elettra le stanno facendo conquistare sempre più terreno.

Lei si dedica ai suoi follower a cui risponde sempre con attenzione e per il momento sembra essere felice così. Vedremo cosa il futuro riserva per lei.

