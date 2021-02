Giovane difensore di serie A in coma: arriva una bella notizia

Il giovane Andrea Gresele, difensore della primavera dell’Hellas Verona, pare si stia riprendendo: il ragazzo sarebbe uscito dal coma farmacologico dopo un grave incidente.

Lo scorso 8 febbraio, il giovane Andrea Grisele è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Borgo Trento. Il ragazzo, calciatore della primavera dell’Hellas Verona, era precipitato da un’altezza di 4 metri dopo essere rimasto folgorato dai cavi dell’elettricità di un treno. Dopo dieci giorni, fortunatamente, giungono ottime notizie: Andrea sarebbe uscito dal coma farmacologico indotto dopo il delicato intervento a cui era stato sottoposto.

Andrea Gresele è uscito dal coma: il giovane difensore dell’Hellas Verona si è svegliato

“Ancora e sempre al tuo fianco! Forza Andrea!” questo il messaggio che l’Hellas Verona ha condiviso sul proprio profilo Facebook, corredato da una foto di Mattia Zaccagni che stringe tra le mani la maglia numero 2. Un incitamento rivolto ad Andrea Gresele, baby talento delle fila degli Scaligeri. Il giovane, lo scorso 8 febbraio, è rimasto coinvolto in un grave incidente. Un volo di 4 metri, dopo essere entrato in contatto con i cavi dell’alta tensione di un treno, a seguito del quale è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Borgo Trento a Verona dove è stato sottoposto ad un delicato intervento. Un’operazione necessaria, considerato l’edema cerebrale riscontrato dai dottori, che lo ha poi condotto in coma farmacologico da cui è stato risvegliato nella giornata di ieri. Secondo gli ultimi aggiornamenti, riporta la redazione di Today, pare che Gresele non abbia riportato danni permanenti agli arti.

L’Hellas è rimasta sempre vicino al giovane, tanto che Federico Dimarco – il quale ricopre il suo stesso ruolo ma in prima squadra- ha dedicato proprio a lui il gol segnato nel match contro il Parma. La rete, tuttavia, successivamente è stata assegnata dalla Lega Calcio a Alberto Grassi (autogol).

Gli ultimi aggiornamenti fanno, dunque, ben sperare. Giocatori e famigliari del giovane Andrea sono entusiasti degli sviluppi. Con tutti i migliori auspici è possibile che presto, quanto accaduto, possa rimanere solo un terribile ricordo.

