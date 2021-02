Jessica Franceschetti incontenibile mostra il décolleté…che bomba! – FOTO

Grazie all’ultima foto pubblicata sui social Jessica Franceschetti accende le fantasie più nascoste mostrando un primo piano del suo lato A

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Chissà verso dove sarà volata la fantasia dei tantissimi follower di Jessica Franceschetti quando aprendo il profilo Instagram dell’influencer si sono ritrovati di fronte la sua ultima foto. Distesa sul letto a pancia in giù infatti la sensuale star dei social si è scattata un selfie dove il vero protagonista è il suo décolleté. Il suo viso, i cui lineamenti sono messi in risalto da un leggero trucco, è nascosto per metà dai capelli che cadono morbidi. A catturare però inevitabilmente l’attenzione del pubblico è il suo lato A in bella mostra contenuto soltanto da un reggiseno rosa. L’affascinante Jessica infatti non indossa altro che l’intimo e un paio di jeans che nella foto appena di notano. Un vero attentato per la salute del pubblico incapace di distogliere lo sguardo troppo a lungo da tanta generosità.

Le pose hot di Jessica Franceschetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Jessica Franceschetti è ormai diventata a pieno titolo una delle regine dei social grazie ai suoi scatti in cui si concede al pubblico giocando sapientemente con l’eros della sua bellezza. La natura l’ha certamente reso il cammino in discesa e consapevole di questo l’influencer non perde occasione per regalare ai suoi oltre un milione di follower pose degne di essere ricordate. In ogni foto pubblicata da Jessica infatti c’è il tentativo, quasi sempre riuscito, di accendere le fantasie con atteggiamenti che sarebbe riduttivo chiamare provocanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Sembra quasi che ogni volta lo scopo sia quello di spingersi, e di conseguenza di spingere il pubblico, sempre un passo più in là ponendo dei nuovi limiti da superare. Un’abilità questa che ha portat Jessica in breve tempo a diventare uno dei volti più noti e seguito dei social network permettendole di costruire una vera e fruttuosa attività.

