L’assistente di volo più famosa d’Italia pubblica un nuovo scatto dove si mostra in tutta la sua bellezza. Un nuovo post per mettere in mostra le sue forme generose. Date un’occhiata a questo nuovo scatto super top!

Laura D’amore ha pubblicato un nuovo scatto dove si mostra in tutta la sua bellezza. Sexy e ammaliante, la seducente bionda ancora una volta stuzzica i fan mettendo in mostra tutta la sua “generosità”. Ecco la foto!

Decolleté in vista per accontentare i suoi tanti ammiratori, affascinati dalla sua bellezza esplosiva.

Ma chi è Laura D’Amore? Di professione fa l’assistente di volo Alitalia. Si tratta, senza dubbi, della hostess più seguita al mondo. Il suo profilo Instagram, infatti, vanta la bellezza di 700 mila followers.

Una donna decisamente in gamba, laureata in marketing e che ha cominciato a lavorare per questa compagnia aerea per puro caso. La ragazza ha passato la selezione dopo aver fatto un Erasmus in Polonia e uno stage a Santo Domingo.

Laura D’Amore: il sogno di diventare attrice e il successo sui social

Adesso, però, la D’Amore vorrebbe intraprendete altre strade. A rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista al Messaggero: “All’inizio era un gioco, ma ho visto che le mie fotografie hanno guadagnato da subito tantissimi like, così ho deciso di darle una caratterizzazione più professionale, pubblicando immagini in divisa, a bordo dell’aereo, raccontando un mestiere che ti fa sognare e mettendo in primo piano la passione per la moda”.

Il sogno della D’Amore è anche quello di intraprendere la carriera da attrice. I social, infatti, le hanno regalato tantissima notorietà e, proprio per questo, il sogno di cimentarsi come attrice non sarebbe così lontano. Qualche tempo fa, l’hostess aveva anche raccontato di aver ricevuto una proposta per recitare all’interno di un fantasy thriller girato in Italia.

Nel frattempo, l’influencer non perde mai occasione per pubblicare i suoi scatti sui social, accompagnati sempre da commenti pieni di complimenti.