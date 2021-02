Lucilla Agosti, nel letto la sorpresa più bella – FOTO

Lucilla Agosti. La popolare attrice e conduttrice televisiva pubblica uno scatto tenero sul suo profilo Instagram. Insieme a lei, uno dei suoi più grandi “successi”

Classe 1978, nata a Milano, Lucilla Agosti possiede un talento poliedrico che l’ha vista destreggiarsi negli anni in vari ambiti. La sua carriera si è sviluppata come attrice sia sul grande che sul piccolo schermo; è una conduttrice televisiva molto stimata dai colleghi e amata dal pubblico. Non si è fatta mancare nemmeno l’avventura radiofonica, insieme a Fabio De Vivo è attualmente al timone di un programma carico di musica, giochi, notizie curiose all’interno del palinsesto di Radio 101.

Non è figlia d’arte ma fin da giovanissima ha sentito ardere dentro di sè il desiderio di far parte del mondo dello spettacolo. Si è trasferita a Roma e ha iniziato a fare provini che l’hanno portata a prendere parte a spettacoli di diversa fortuna. Appare in un episodio della divertentissima sit-com Camera Café con il duo comico Luca e Paolo.

Poi i primi ruoli in lungometraggi: La febbre di Alessandro D’Alatri, Il mercante di pietre di Renzo Martinelli e Il seme della discordia di Pappi Corsicato.

C’è sempre stata tanta musica nel suo percorso lavoratico: è stata uno dei volti di All Music, ha condotto una stagione DopoFestival al Festival di Sanremo nel 2008; era stata scelta anche come conduttrice del Festivalbar 2008, poi sfortunatamente cancellato.

Il grande pubblico l’ha apprezzata in Distretto di Polizia 10, nota per il ruolo dell’ispettrice Barbara Rostagno. Ha ottenuto anche grande successo nelle vesti di opinionista della nona edizione del reality di sopravvivenza L’isola dei famosi.

Lucilla Agosti: c’è qualcuno nel suo letto

Dando una sbirciatina al profilo Instagram di Lucilla Agosti è possibile capire tante cose di lei e della sua personalità. E’ una donna amante della natura, degli animali, dei viaggi; i suoi scatti non sono mai volgari ma fanno emergere classe, eleganza e stile da vendere.

Protagonisti che ricorrono spesso nelle immagini che la conduttrice propone ai suoi follower ci sono i piccoli di casa, i tre figli che ha avuto da Andrea Romiti: Cleo, Diego e la piccola Alma.

Proprio quest’ultima appare nell’ultimo post insieme alla sua mamma, dolcemente abbracciate sul letto sfatto. Un dolce risveglio fatto di coccole e tenerezza: l’ingrediente perfetto per partire con il giusto mood.