Ludovica Pagani sguardo che fulmina e fisico da sballo, amabile-FOTO

Ludovica Pagani nelle stories instagram, è uno schianto. Il selfie in primo piano fa innamorare e poi a Roma la folla che la insegue. Appare sul treno bellissima ma pensierosa e poi mentre esce dall’auto. La giovane conduttrice è molto amata e su Instagram la seguono in 2,6 milioni di persone. Oltre a fare la conduttrice è un influncer a tutti gli effetti e fa anche la dj.

Il successo di Ludovica Pagani dagli inizi

La Pagani negli anni si è fatta apprezzare dal pubblico e dal panorama televisivo. Viene addirittura considerata la rivale di Diletta Leotta per la bellezza e la popolarità. La 25enne ha frequentato l’Università di Milano laureandosi in economia e management, nonostante alcuni cambi di indirizzo effettuati nel corso del tempo. Subito dopo aver preso la laurea si butta a capofitto nel mondo del lavoro e le si aprono le porte dello sport e della televisione. Ha collaborato con la rivista sportiva di Bergamo, la sua città natale, Up e questo le ha aperto la mente verso il mondo dello sport.

Fa quindi la giornalista prima per questa rivista e successivamente per Fashionchannel e Starswiss. Ad oggi lavora per Sport Italia, ma ha anche condotto una web serie che si chiama “We love shopping” e ha anche co-condotto Milanonow. Andando avanti la Pagani continua ad avere richieste di lavoro, e infatti fa l’opinionista nel famoso programma “Quelli che il calcio”. Apre poi un suo canale su Youtube dove esprime i suoi pensieri riguardo diversi temi e intervista alcuni ospiti, si chiama Casa Pagani. Gli iscritti salgono velocemente, arriva a 250 mila e le visualizzazioni invece sono intorno ai 40 milioni.

Intanto pubblica una canzone con Ricky Jo, si intitola Tiki Taka. Scrive poi un libro, “Semplicemente Ludovica”. Conduce anche un programma radiofonico su Rds Nexy che si chiama Versus. Recentemente ha annunciato che farà parte del progetto Serie A nel mondo eSport.