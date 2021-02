Luisa Corna bellezza senza confini, il tempo per lei non è passato – FOTO

Chi di voi si ricorda Luisa Corna? Un’artista a 360° che oggi su Instagram mostra tutta la sua bellezza, passa il tempo ma è uno splendore

Cantante, attrice, conduttrice televisiva ed ex modella. Su Instagram si presenta come un’artista e nessuno può darle torto. Stiamo parlando di Luisa Corna, una donna affascinante e incantevole nonostante il passare degli anni. All’età di cinquantasei anni ha ancora bellezza da vendere e nessuno potrà mai dimenticare il suo passato. Prima a Sanremo in coppia con Fausto Leali, poi nei programmi come Tira e molla, Domenica In o Sognando Las Vegas. Ed oggi?

Luisa Corna: chi è oggi ? FOTO

Luisa Corna non si è mica fermata anzi ha appena pubblicato un nuovo album intitolato Le cose vere, uscito lo scorso 5 febbraio. L’artista è un‘inguaribile romantica che ancora una volta pone al centro delle sue canzone la magia dell’amore: un sentimento che sopravvive in tutta la sua essenza, oltre il tempo, oltre il distacco, con la consapevolezza che l’amore donato e ricevuto non andrà mai perduto. Si presenta al pubblico carica come non mai, dopo un periodo fermo dovuto all’emergenza è pronta per una nuova avventura. E su Instagram ci lusinga intanto con foto sensuali e sexy.

Sul suo profilo la foto di San Valentino non è mancata lo scorso 14 febbraio, per lei l’amore è alla base della vita e non ci si può distaccare da questo grande sentimento. Il sorriso intramontabile e unico scalda i cuori degli italiani.

