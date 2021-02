Maria Pia Calzone, “donna Imma” va in bici. Il VIDEO fa il giro del web

L’attrice Maria Pia Calzone, conosciuta anche sotto il nome di ‘Donna Imma”, dedica la sua mattinata ad un emozionante giro in bici.

La celebre attrice, Maria Pia Calzone, oggi è ha deciso di immergersi nella natura e dedicare la sua mattinata ad un percorso sulle due ruote. Oltre ad essere stata un’esperienza immersiva, da non poter evitare di condividere con i suoi ammiratori, il video da lei pubblicato si dimostra quasi come un consiglio da cogliere in tutte le sue energie positive.

Maria Pia Calzone e la sua mattinata nel verde sulle due ruote

“Non fidatevi mai della copertina… Sbirciate dentro o dietro o oltre… anche in questo caso🚴‍♀️” è stata la didascalia apparsa in concomitanza al post condiviso su Instagram meno di un’ora fa. Si tratta di un primo scatto in cui Maria Pia appare sorridente ed in perfetta forma, pronta per una pedalata all’aria aperte. Mentre in seguito è possibile godere di un video che, grazie alla sua colonna sonora chill ed al ritmo donato dalla varietà di prospettive, travolge l’entusiasmo di molti.

L’hashtag #naturelovers utilizzato dall’attrice inoltre sembra riassumere alla perfezione il suo concetto di bellezza nel vivere un momento avventuriero e totalmente all’insegna della contemplazione dell’ambiente. Strade sterrate, curve mozzafiato e ponticelli, che sembrano riportare la donna in carriera in uno dei più famosi dipinti di Oscar-Claude Monet.

