Matilde Brandi e quel bacio con passione: un regalo per gli occhi FOTO

Matilde Brandi di nuovo single e allora per chi è quel bacio misterioso? Su Instagram i fan sono molto curiosi e noi con loro vogliamo sapere

Eliminata a poche settimane dall’inizio del programma, Matilde Brandi a quanto pare non è piaciuta al pubblico del Grande Fratello Vip, edizione che finirà ad inizio marzo dopo cinque mesi. La raperonzolo della televisione italiana una volta uscita ha dovuto fare i conti con la cruda realtà e con un episodio che le ha cambiato totalmente la vita. All’età di cinquantadue anni è di nuovo single, suo marito l’ha lasciata con un sms.

Matilde Brandi: per chi è il bacio su Instagram?

Tra qualche lacrima e sorriso, nonostante la sua breve partecipazione all’interno della casa più spiata d’Italia, Matilde Brandi è molto attiva sui social e condivide con il pubblico italiano alcuni momenti del suo tempo libero e del suo lavoro. In questo ultimo periodo non perde occasione di mostrarsi in televisione tra interviste e inviti in varie trasmissioni. E poi non manca mai il consueto appuntamento con Alfonso Signorini ogni lunedì e venerdì sera su canale 5. Proprio durante l’ultima puntata la showgirl ha postato una foto in cui manda un bacio. Chi sarà il destinatario?

Avete dubbi? Matilde manda un bacio alla sua cucciola, ormai diventata una donna che ha appena fatto due esami all’università. Non mancano lacrime di gioia, la felicità per la Brandi va sempre condivisa. Intanto si prepara per una nuova puntata del Grande Fratello insieme ai suoi compagni di avventura.

