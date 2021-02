Melissa Satta non nasconde il suo fiore…un sogno! – FOTO

Melissa Satta incanta il pubblico dei social con una foto in cui mostra tutto il suo fascino da vero fiore tra i fiori

L’ultimo scatto pubblicato da Melissa Satta sul suo profilo Instagram è una vera carezza per l’anima. L’affascinante showgirl è riuscita ad incantare il suo pubblico di follower con un’immagine che è l’emblema della bellezza. Nel primo piano regalato ai fan infatti Melissa sfoggia un outfit total white che mette in risalto la luce del suo volto. I lineamenti sono messi in risalto dal trucco perfetto capace di rendere i suoi meravigliosi occhi chiari ancora più profondi. A tentare di fare concorrenza al suo fascino un bellissimo fiore che la showgirl appoggia delicatamente su una guancia. Lo scatto non si limita a voler essere un semplice modo di mostrarsi al pubblico ma è anche un modo per far arrivare un messaggio ai suoi tanti ammiratori. Nella didascalia che accompagna la foto Melissa ha voluto infatti scrivere: “La felicità ti rende gentile, i dolori ti rendono umano, i fallimenti ti rendono umile, le prove ti rendono forte“.

Voci sul nuovo amore di Melissa Satta