Meteo, le previsioni di oggi giovedì 18 febbraio, il VIDEO

Meteo, l’Italia mette fine al gelo e accoglie le temperature miti della primavera, ma non ovunque. Paese diviso in due

Con oggi mettiamo finalmente la parola fine al gelo che ha imperversato sull’Italia negli ultimi giorni. Questa mattina il residuo delle ultime gelate in pianura soprattutto al Nord e poi via via le temperature inizieranno a rialzarsi spianando la strada all’accoglimento sul nostro Paese ad un anticiclone che porterà temperature miti e decisamente di stampo primaverile.

Ma non in tutto il Paese sarà così. Come sottolinea ilmeteo.it l’anticiclone che arriverà tra oggi e domani sarà a “due velocità”. Da un lato regalerà un assaggio di primavera anticipata al Centro-Sud, dall’altro al Nord porterà cielo grigio e temperature umide. Non è raro così che si potrebbero verificare, in queste zone ed in particolare nella Liguria di Levante e nella parte alta della Toscana, deboli piovaschi. Occhio quindi a gioire, alcuni potranno davvero altri meno.

Meteo, cosa succede nel resto della settimana

L’Italia dunque divisa in due almeno fino a domani, venerdì 19 febbraio. Il meteo regalerà uno scenario tranquillo, soleggiato e con temperature miti simili a quelle della primavera al Sud. Piccola eccezione per le zone che affacciano sul Tirreno che potrebbero vedere delle nubi marittime che intaccheranno, soprattutto al mattino, il bel tempo.

Al Nord, invece, ad accentuare l’atmosfera grigia ci penseranno anche i banchi di nebbia, di notte e al mattino presto, che non mancheranno soprattutto sulla Val Padana. Ecco perché le temperature saliranno anche in queste zone ma non raggiungeranno i livelli del Sud, risentiranno di umidità e pochissimo sole rimanendo meno piacevoli rispetto al resto del Paese.

Dal week-end, infine, soprattutto da domenica, l’anticiclone dovrebbe avere maggiore influenza su tutto il Paese e portare la primavera ovunque, ma per una conferma bisognerà ancora aspettare.