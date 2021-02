Noemi è una favola, il nuovo post incendia il web: “Dentro ti amo” – FOTO

La favolosa cantautrice dalle strabilianti doti canore e compositive posta uno scatto di un servizio fotografico: mai vista tanta bellezza!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

La rossa indossa un aderente vestitino nero: nulla di più bello dell’affascinante semplicità!

Nella didascalia scrive: “Dentro ti amo e fuori tremo“.

I capelli sciolti, il make-up luminoso e la posa da diva fanno esplodere il post di visualizzazioni: più di 13.000 mi piace e 500 commenti in circa un’ora.

Tra i messaggi degli utenti si leggono moltissimi complimenti, ad esempio: “Che gnocca!“, “Bellissima sei“, “Spettacolo“, oppure “Ma che bonazza!“.

Noemi si racconta senza veli: “Ho avuto un’adolescenza solitaria!“

Nel corso di una delle sue interviste, Veronica Scopelliti (in arte Noemi, ovvero il nome che avrebbe voluto darle sua madre se il padre non si fosse opposto) racconta un po’ di se stessa, della sua storia e delle sue idee riguardo l’accettazione personale: “Ho avuto un’adolescenza solitaria, ero chiusa e la musica era un rifugio: all’università, quando ho cominciato a esprimermi, accettando i miei limiti, la gente si è avvicinata. L’imperfezione è sexy, ti rende simpatica“.

E ancora: “C’è bisogno di verità. Perfezione significa pure omologazione: se togli i difetti, siamo tutti uguali. Per non parlare dell’omologazione del pensiero, in questa società dove vorrebbero che non ci si esponesse affatto. E io, come Gramsci, odio gli indifferenti“

Infine aggiunge: “Trovo pericolosa l’attuale ossessione per la perfezione e soffro a vedere queste ragazzine che non escono di casa se non sono truccate, impeccabili“.