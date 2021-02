Precipita da un soppalco mentre lavora: operaio muore dopo un volo di diversi metri

Un operaio di 63 anni ha perso la vita ieri pomeriggio mentre si trovava a lavoro in una ditta di Vigonza, in provincia di Padova.

Un’altra vittima sul lavoro in Italia. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di ieri a Vigonza, in provincia di Padova, dove un operaio di 63 anni è morto mentre si trovava presso la ditta per cui lavorava. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima sarebbe precipita da un soppalco da un’altezza di circa sei metri. I colleghi, accortisi dell’accaduto, hanno subito soccorso il 63enne ed hanno lanciato l’allarme. Purtroppo all’arrivo dell’equipe medica del Suem 118 non c’è stato nulla da fare. Sul tragico incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e dello Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro).

Un operaio è morto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 febbraio, a Vigonza, comune in provincia di Padova. La vittima è Rosario Fidone, operaio 63enne residente a Mira che lavorava presso la ditta Franco Gomme di Vigonza. Secondo quanto riporta la redazione de Il Mattino di Padova, Fidone stava scaricando dei faldoni con un muletto in un soppalco all’interno del capannone dell’azienda. Per cause ancora da accertare, improvvisamente l’operaio è precipitato nel vuoto: una caduta da un’altezza di circa sei metri che non gli ha lasciato scampo.

I colleghi, che hanno raggiunto la vittima provando a soccorrerla, hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori sanitari del Suem 118, ma per il 63enne non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le ferite riportate nell’impatto al suolo.

Intervenuti anche i carabinieri ed i tecnici dello Spisal che hanno provveduto agli accertamenti per risalire all’esatta dinamica del drammatico incidente e per verificare il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge.

