Sanremo 2021, chi è Annalisa: tutto sulla cantante di “Dieci”

Annalisa torna per la quinta volta al Festival di Sanremo con il brano “Dieci”, una dichiarazione d’amore alla musica con la quale celebra dieci anni di carriera. Ma scopriamo qualcosa in più su di lei

Manca poco alla partenza della 71esima edizione del Festival di Sanremo e gli artisti si stanno dedicando alle ultime prove. Tra questi anche Annalisa che quest’anno tornerà all’Ariston per la quinta volta con il brano “Dieci“, il primo dei tanti progetti che la cantante ha in serbo per questo 2021. Un anno importante per lei che segna i suoi primi dieci anni di carriera. Facciamo un tuffo nel passato e ricordiamo da dove tutto è cominciato.

LEGGI ANCHE -> Amadeus, tegola atroce: la rinuncia di due big complica Sanremo

Le origini e la vita privata di Annalisa

Classe 1985, Annalisa Scarrone muove i suoi primi passi nella musica a soli otto anni quando inizia a prendere lezioni di pianoforte e flauto. Solo poco tempo dopo comincia a dedicarsi anche al canto, nel quale mostrerà fin da subito un innato talento. Si dedica parallelamente agli studi conseguendo la laurea in fisica facendosi contemporaneamente strada in ambito musicale. Scrive e compone brani, prende parte a spettacoli teatrali e fa esperienza come corista prima di diventare frontman di una band rock chiamata leNoire, con la quale si esibirà fino al 2008.

È sempre stata una ragazza piuttosto riservata e lo ha dimostrato non condividendo aspetti della sua vita privata con il pubblico. Pur mantenendosi molto attiva sui social ha sempre preferito parlare del suo lavoro, unica eccezione fatta per i suoi amati gatti. Non si conoscono molti dettagli della sua vita sentimentale, se non quelli legati alla sua relazione storica con il musicista Davide Simonetta, terminata nel 2017.

La carriera di Annalisa, da Amici alla vetta delle classifiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, tutto sugli autori delle canzoni: guarda l’elenco completo

La grande occasione per Annalisa arriva nel 2010 quando partecipa ad Amici di Maria De Filippi, un’esperienza che le cambierà la vita e darà al pubblico l’occasione di conoscerla. Si aggiudica il secondo posto, conquistandosi il favore dei giornalisti che le consegnano il premio della critica. Il suo primo album, Nali, conquista il disco di platino e ad esso seguiranno sette progetti discografici la cui diversità denota una maturazione artistica non indifferente. Il suo debutto sul palco del Festival di Sanremo risale al 2013 con il brano scritto da Ermal Meta, “Scintille“, mentre la sua ultima partecipazione al 2018 quando con “Il mondo prima di te” sale sul podio.

Nel corso della sua carriera Annalisa ha scritto e composto brani anche per altri artisti, da Gianna Nannini a Fedez, e si è affiancata a diversi colleghi negli ultimi anni. In particolare il suo ultimo album, Nuda, vanta collaborazioni con il rapper Rkomi, Chadia Rodriguez, J-Ax e Achille Lauro. Proprio con quest’ultimo è tornata nel 2020 a Sanremo nella serata dei duetti per un’emozionante, e sorprendente, esibizione de “Gli uomini non cambiano“.

Una voce, quella di Annalisa, in grado di toccare le corde del cuore. Limpida, paragonata per alcuni versi a quella di Mina, capace di adattarsi a ogni genere musicale. Ad oggi è un’artista che sa quello che vuole e sa esattamente cosa desidera comunicare attraverso la sua arte. Il suo ritorno al Festival di Sanremo ne sarà l’ennesima dimostrazione.

Annalisa in gara a Sanremo con il brano “Dieci”

Si intitola “Dieci” il brano con la quale Annalisa parteciperà al Festival di Sanremo, in partenza il 2 marzo. Il caso ha voluto che si facesse riferimento proprio ai suoi anni di carriera, ai quali in un certo senso questa canzone sarà dedicata. “Si tratta di una canzone d’amore che diventa la mia dichiarazione d’amore alla musica” -dichiara- “condivido questa passione con le persone da dieci anni, ma in realtà è iniziata tanto tempo prima“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Definita dalla cantante come una ballad moderna, “Dieci” rappresenta una dedica davvero speciale che Annalisa è pronta a presentare sull’amato palco dell’Ariston.