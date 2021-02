Sapete quanto guadagna sul ministro? Le cifre sono assurde

Vi siete mai chiesti quanto guadagna un ministro? I numeri sono da capogiro e variano anche se si è parlamentare o meno

Spesso vengono additati di essere dei privilegiati con stipendi d’oro rispetto al lavoro che fanno, quello di servire il proprio Paese. Parliamo dei politici ed oggi in particolare vogliamo capire quanto guadagna nello specifico un ministro.

C’è da fare subito una precisazione tra un ministro “semplice” che viene a ricoprire la carica come tecnico, e dunque non come politico eletto, come è accaduto nel nuovissimo governo Draghi e dei ministri invece che sono già parlamentari, deputati o senatori della Repubblica che oltre al loro ruolo classico vengono investiti anche di questa carica.

Beh la differenza c’è e si vede ma potremmo dire che, in entrambi i casi, le cifre sono a dir poco assurde. Vediamo tutti i numeri degli stipendi di un ministro a seconda le categorie.

Quanto guadagna un ministro? Si parte da 9.203 euro

Si parte da una base di 9.203 euro lordi al mese per lo stipendio di un ministro. Questa la cifra base, il minimo che percepisce un italiano che viene insignito della carica di ministro. Da qui in avanti le cifre lievitano arrivando oltre i 12 mila euro, soldi che un lavoratore comune riesce a racimolare nel corso di un intero anno.

La retribuzione base di un ministro è riferita a chi non è né deputato né senatore. Molto meglio, invece, per chi è già parlamentare che vede riconosciuta l’indennità di 5 mila euro netti in media ai quali viene aggiunta una diaria esentasse per i rimborsi delle spese di soggiorno nella Capitale che al momento è di 3.503,11 euro. Non è finita qua: si aggiungono anche 3.690 euro di rimborso spese per l’esercizio del mandato.

Alla fine dei contri i denari che entrano nelle tasche dei deputati sono 12.439 euro mentre quelli dei senatori 12.544 euro.