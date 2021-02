Silvia Toffanin ascolta Belen e resta senza fiato. La verità su Stefano la sconvolge

Belen Rodriguez, ospite della puntata di Verissimo, si lascia andare a pesanti dichiarazioni sull’ex Stefano De Martino: Silvia Toffanin rimane senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Trapelano già le prime indiscrezioni in merito alla puntata di “Verissimo” in onda sabato 20 febbraio. Il salotto di Silvia Toffanin accoglierà un’ospite del tutto eccezionale: si tratta di Belen Rodriguez, la showgirl più chiacchierata d’Italia. L’argentina, che ha di recente annunciato la gravidanza, si lascerà andare a delle confessioni piuttosto intime circa la propria vita privata. Oltre a parlare dell’amore con Antonino Spinalbese, l’hair stylist che la renderà mamma per la seconda volta, Belen farà delle rivelazioni scottanti sull’ex Stefano De Martino. Le motivazioni della loro rottura, dopo anni, potrebbero finalmente venire a galla.

Belen si confessa a Verissimo: la scomoda verità su Stefano

La showgirl argentina, al quarto mese di gravidanza, avrà modo di svelare tutti i dettagli della nuova relazione nel corso dell’appuntamento di “Verissimo”. Stando alle indiscrezioni, nel salotto di Silvia Toffanin, Belen avrebbe fatto delle rivelazioni alquanto scottanti, sia per quanto concerne il matrimonio con il ballerino, sia a proposito di Antonino Spinalbese.

La Rodriguez, che non ha mai rivelato i motivi della rottura con Stefano, si sarebbe aperta con la conduttrice, fornendo dettagli inediti in merito alla separazione. In particolare, la modella avrà modo di chiarire le ragioni che l’hanno portata a chiudere definitivamente con l’ex marito, fallito il tentativo di riunire la famiglia. Tuttavia, ci sarà spazio anche per parlare della gravidanza: la showgirl, al settimo cielo, sembra infatti avere occhi solo per il nuovo compagno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

I telespettatori non vedono l’ora di ascoltare l’intervista alla loro beniamina. In tanti, infatti, si chiedono come mai Belen abbia deciso di allargare la famiglia così presto, dopo appena qualche mese di relazione.