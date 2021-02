Striscia la notizia, in diretta succede l’incredibile. La gaffe che fa ridere Iacchetti

I fuori onda sono sempre dietro l’angolo e Striscia la notizia lo sa bene. Ecco la gaffe successa durante un’esterna di una giornalista

Oggi il tg satirico di Canale Cinque festeggia le sue prime 7mila puntate. Varato il 7 novembre 1888 “Striscia la notizia” continua a fare il suo lavoro di conduzione sempre improntato sulla ricerca della verità per dare ai cittadini sempre una comunicazione sincera e reale.

Forse non tutti si ricorderanno ma la prima edizione di Striscia, condotta da Ezio Greggio e Gianfranco D’Angelo, è andata in onda su Italia 1. Si pensò bene però di slittarlo su Canale Cinque visto la mole di ascolti che si registravano tutte le sere.

Il programma di Antonio Ricci è finito anche nel Guinness World Records quando nel novembre del 2011 è stato riconosciuto come “il più longevo programma televisivo satirico di informazione per numero di puntate al mondo“. Le bucce di banana però sono accadute anche ai conduttori e agli stessi giornalisti, l’ultima ieri che ha davvero divertito molto i telespettatori increduli per il fuori onda inaspettato.

Caos in diretta a Striscia, conduttori divertiti per la gaffe in diretta

Anche Striscia non è immune da strafalcioni e fuori onda davvero esilaranti, spesso sono gli stessi conduttori nel mirino della critica per figuracce fatte proprio in diretta. Ieri sera è accaduto però quello a cui non si vorrebbe mai assistere e che ha creato non poco imbarazzo sia in studio che tra il pubblico a casa.

I giornalisti, si sa, spesso sono i primi a sbagliare, ma ciò che è stato fatto sentire all’interno della rubrica “Giornalisti nel pallone, le gaffe in tv” ha divertito tutti. Nel filmato mandato in onda sentiamo la giornalista del Tg5 commentare relativo al furto in appartamento subito da Diletta Leotta.

Monica Guarnieri spiega che la collega ha subito un furto di “150milioni di euro” e allora Iacchetti divertito replica: “Come eh vabbè! La Guarnieri si è adeguata. Dato che la bella Diletta una gonfiatina se l’è data, le ha gonfiato pure il patrimonio”.