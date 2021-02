Test personalità: scegli uno specchio e ti dirà chi sei

Siete pronti a scoprire la vostra personalità? Il test dello specchio è quello che fa per voi, sceglietene uno e guardate la spiegazione

Quante volte vi siete domandati cosa pensano gli altri di voi? Ognuno con il suo punto di vista, un’opinione può fare cambiare idea su un concetto o una visione della realtà. Non è sempre semplice capire e rapportarsi con l’altro, specialmente se il prossimo è ben diverso da voi stessi. Oggi vi proponiamo un test di personalità che ha come protagonista uno specchio, dovrete scegliere tra sei di essi e a seconda della forma vi sveleremo come siete e vi vedono gli altri.

Test personalità: quale specchio sei?

Avete a disposizione sei figure, dovrete scegliere solo uno specchio. Quale forma vi piace di più? Avete deciso bene? E allora non ci resta che svelarvi la risposta ad ogni vostra domanda.

Sei una persona sincera e senza filtri. Ti manca sicuramente un po’ di tatto ma non ami dire bugie e neanche sentirle. La fiducia e il rispetto sono alla base dei tuoi rapporti. Detesti i trucchetti, anche se ti arrabbi riesci sempre, alla fine, a perdonare chi mente perché provi sempre a capire i motivi di fondo. L’amicizia è la base della tua vita, ecco perché chi ti conosce ti considera un vero amico, una persona sulla quale si può contare. L’altruismo e aiutare il prossimo sono le tue priorità. Tutti quelli che ti stanno accanto, familiari e amici, ti considerano una persona preziosa su cui poter sempre contare. Responsabilità e buon senso non ti mancano. In ogni momento, soprattutto affrontando i problemi, valuti sempre i pro e contro di ogni eventualità prima di prendere decisioni. Sei il saggio del gruppo o della famiglia. Simpatia e ingenuità, romanticismo e dolcezza. Sei questo e molto altro, il tuo punto di forza che ti contraddistingue da tutti. Hai un forte senso dell’altruismo e fai sempre il possibile per aiutare tutti quelli che vivono delle difficoltà. Senza pensieri, la libertà è per te fondamentale. E la forza ti accompagna in ogni situazione. No alle abitudini, sì ai cambiamenti. Ami uscire dagli schemi e imparare dagli errori che commetti affrontando la vita con spirito di forte indipendenza. L’ottimismo è il profumo della vita. Qualcuno un giorno ha detto e tu l’hai presa alla lettera. Per te essere positivo e vivere la vita con leggerezza significa essere forti. Difficile non amarti, ci sei sempre quando occorre e se serve una spalla su cui piangere la tua è sempre disponibile.

E voi quale specchio siete? Vi riconoscete in una di queste personalità? Il test è solo un gioco che può aiutarvi a capire meglio qual è il vostro biglietto da visita.

