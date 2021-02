Ti sblocco un ricordo, spot Ferrero: “Ho un certo languorino”. Ma che fine ha fatto Ambrogio? – VIDEO

Erano gli anni Novanta e in tv una donna aristocratica interpretata da Lee Skelton diceva di avere “un certo languorino”. Spot Ferrero, quanta nostalgia di Ambrogio

Chi è negli anni Novanta non era affascinato mentre osservava con ammirazione lo spot della Ferrero Rocher che mostrava la bellissima limousine guidata dal maggiordomo Ambrogio e una signora vestita in giallo comodamente seduta come passeggero?

Questa pubblicità è diventata un must, vediamo i due bloccati nel traffico in una Rolls Royce, lei, di giallo vestita con un enorme cappello a tesa larga, spiega che ha un certo languorino che presto fatto viene soddisfatto dal maggiordomo che le fa trovare un cestino di Ferrero Rocher, i cioccolatini dalla carta dorata.

Spot Ferrero Rocher, che fine hanno fatto Ambrogio e Lee Skelton?

Lee Skelton, classe 1958, è nata a Berkeley Heights, dopo la maggiore età decide di diventare modella per grandi brand internazionali come Givenchy, Armani a Lancetti. Per le la vita come modella finisce ben presto, si trasferisce in Italia ed entra nel mondo delle pubblicità dove ben presto viene notata per la sua grande capacità espressiva per uno spot per il mondo del cioccolato.

La conoscenza con “Ambrogio” si trasforma presto in stretta amicizia e grande sintonia sul set. Negli anni convolò a nozze con il principe Lorenzo Borghese diventando per tutti “Donna Lee dei Principi”.

Il matrimonio dura solo dieci anni, con il divorzio Lee perde anche il titolo nobiliare acquisito, anni dopo conosce Guido Venturini, proprietario della Tenuta Castelnuovo Tancredi a Buonconvento vicino Siena, e si sposano. Oggi è una nota sommelier e vive felice nelle campagne toscane dove lavora con il marito. I due non hanno figli.

Ambrogio invece, alias Paul Williamson classe 1939, dopo l’addio della Lee nella pubblicità. ha affiancato per qualche anno Richard Gere, poi il ritiro dalle scene anche per lui. E’ apparso in alcune serie tv britanniche, come “Coronation Street”, “Emma” o “Turisti per caso” ma ormai da qualche anno ha fatto perdere le sue tracce.