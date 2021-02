Tommaso Zorzi e Maria De Filippi, la verità sconvolge i fan

I sostenitori di Tommaso Zorzi fremono di sapere se Maria De Filippi, regina indiscussa della tv, manterrà la sua promessa: mesi fa, la conduttrice aveva affermato di essere interessata a lui

Il sogno nel cassetto di Tommaso Zorzi potrebbe ben presto avverarsi. L’influencer, finalista del “Grande Fratello Vip“, ha più volte espresso la propria ammirazione per Maria De Filippi, regina di Mediaset. Il concorrente, confidandosi con i propri coinquilini, si è addirittura detto disposto a “fare le fotocopie per la De Filippi“. La stessa conduttrice, collegandosi con Alfonso Signorini in diretta, aveva manifestato il proprio interesse per Tommaso, non nascondendo complimenti e apprezzamenti. I fan, che fremono all’idea di vedere il loro beniamino in una trasmissione della De Filippi, si chiedono tuttavia a quale ruolo Zorzi possa aspirare: le possibilità sono molteplici.

Tommaso Zorzi lavorerà per la De Filippi? Ecco i ruoli che potrebbe affidargli

Come il pubblico di Canale Cinque sa bene, le trasmissioni di Maria De Filippi sono infinite. Tommaso Zorzi, finalista della corrente edizione del Gf Vip, non avrebbe dunque difficoltà a trovare spazio in una di queste. Brillante, carismatico e dal sorriso contagioso, l’influencer si adatterebbe perfettamente a qualunque ruolo la moglie di Costanzo decidesse di affidargli.

Secondo alcuni, è assai probabile che a Tommaso venga offerto il trono gay, che “Uomini e Donne” non propone più da circa due anni. Il personaggio di Zorzi, che ha decisamente riscosso successo, potrebbe infatti far guadagnare al programma in termini di ascolti. Alcuni utenti vedono invece l’influencer nel ruolo di conduttore. Secondo tale punto di vista, a “Tu Si Que Vales” o a “Temptation Island” il concorrente del Gf sarebbe un padrone di casa perfetto.

Attualmente, data anche la permanenza di Zorzi nella casa più spiata d’Italia, Maria non ha avanzato nessun tipo di proposta. Tuttavia, il pubblico che la conosce sa perfettamente che la De Filippi non viene mai meno alla parola data. E’ dunque nata una nuova star nell’ambiente di Mediaset?

