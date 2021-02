Veronica Pivetti ha una compagna? “Siamo una famiglia” racconta

Cosa sappiamo della vita privata di Veronica Pivetti? L’attrice ha una compagna? Chi è e come è nata la loro relazione, i dettagli

E’ stanca degli uomini e delle relazioni andate storte. Veronica Pivetti oggi si sente se stessa e racconta la sua vita e i suoi lati più nascosti al settimanale DiPiù in un’intervista esclusiva che lascia tutti senza parole. L’abbiamo conosciuta nel film di Carlo Verdone Viaggi di nozze nel ruolo di Scilla, poi Provaci ancora prof 7 e tanto altro ancora. E’ una donna e attrice meravigliosa che all’età di cinquantasei anni sa ancora mettersi in gioco e intraprendere nuove strade.

LEGGI ANCHE>>>Paolo Conticini e Veronica Pivetti di nuovo insieme: torna “Provaci ancora, Prof”?

Veronica Pivetti avrebbe una compagna: chi è?

LEGGI ANCHE>>>Veronica Pivetti: “Ho smesso di piangere”, 6 anni di lotta con la depressione

Non ha avuto una vita semplice, Veronica Pivetti ha dovuto combattere per sei anni con la depressione che l’ha allontanata per un po’ dal mondo dello spettacolo. Oggi si racconta a Dipiù come se fosse rinata, anche grazie alla sua compagna di vita, la sua amica speciale. “È una cara, carissima amica, non lo definirei un amore – spiega al gossip – anche se è il rapporto più profondo che ho avuto nella mia vita ed è sotto gli occhi di tutti”. Poi continua: “Ci vogliamo molto bene, in lei rivedo Adriana, una ragazza della quale mi innamorai da giovane, me ne innamorai perdutamente”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da giulia (@veronicapivetti)

Ha poi spiegato di essere una famiglia a tutti gli effetti. Infatti Veronica e la compagna vivono insieme a due cani. Dopo la delusione con il suo ex marito Giorgio Ginex, conduttore radiofonico e attore, la donna ha deciso di intraprendere un nuovo percorso.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE.