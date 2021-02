Ainett Stephens, reggaeton spinto e leggings super attillati. Si vede tutto – FOTO

Scatenata Ainett Stephens, la Gatta Nera più amata d’Italia si cimenta in un reggaeton spinto ed il leggings cede…

Un invito seducente quello di Ainett Stephens, la Gatta Nera più amata d’Italia: Balla con me scrive su Instagram, ma ammettiamolo…tenere il ritmo non è così semplice. La bellissima showgirl infatti si cimenta in colpi di reggaeton spinto ed i followers si perdono nella sua sensualità. Il modo in cui infatti muove il corpo fa impazzire il web, ma non solo, l’outfit indossato è una bomba. Top crop blu e leggings che sono super attillati e sembrano anche trasparenti. Ad ogni modo, il capo d’abbigliamento non riesce a trattenere le forme e contenere il lato B esplosivo diventa impossibile.

LEGGI ANCHE -> Stefania Orlando, su le braccia ma si alza la gonna: sensualità – FOTO

Ainett Stephens, l’abito è striminzito e si vede…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

LEGGI ANCHE -> Stefania Orlando, in pelle è una tigre sensuale: mai vista così – FOTO

Tolti i leggings e l’outfit sportivo, la bellissima Ainett indossa un vestitino grazioso per augurare un buon weekend al popolo di Instagram. La foto, a quanto pare, viene subito apprezzata e non occorre nemmeno chiedersi perché, basta infatti ammirarla per balzare agli occhi una figura altamente seducente. Abito squisitamente primaverile, bianco con fantasie azzurre e blu. Modello a portafoglio e corredato da cinturino che si allaccia in vita, a maniche lunghe ma molto corto. Infatti, anche se la modella è seduta sul divano di casa, il vestito si alza lasciando scoperte delle meravigliose gambe e rischiando di far emergere altro. Il risultato è eccezionale, lei bellissima ed i commenti che non tardano ad arrivare sono tutti di amore. Ma non solo uomini, sbuca infatti anche un commento di Carolina Marconi, la bellissima modella latina, nonché amica di Ainett.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

Hermosa mi amiga ❤️❤️❤️❤️🙌, scrive infatti l’ex gieffina.