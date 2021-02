Alessia Prete coperta sotto ma sopra? Qualcosa manca – FOTO

Alessia Prete ha infiammato i social con uno scatto di qualche tempo fa chiedendo al suo pubblico un piccolo consiglio

Alessia Prete nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram ha interpellato i suoi fan su un quesito molto privato. Nella didascalia che accompagna lo scatto l’ex gieffina si chiede se la tonalità di capelli un po’ più scura che sfoggiava prima sia migliore di quella che ha adesso. Una domanda che ha messo davvero in imbarazzo i fan indecisi di fronte a due immagini di pari bellezza. In questo ricordo di qualche tempo fa Alessia si trova vicino ad un grazioso porto con alle spalle i colori dei palazzetti della città. L’influencer indossa una giacca leopardata da cui spunta una camicia bianca che lascia intravedere il décolleté. I lunghi capelli all’epoca neri sono legati in una coda alta ed incorniciano perfettamente il suoi lineamenti delicati messi in risalto da un trucco deciso. Il rosso fuoco del rossetto infatti riesce a risaltare in modo sublime la sensualità delle sue morbide labbra.

La vita privata di Alessia Prete