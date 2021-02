La Falchi è una dea, appare su Instagram in una foto che la ritrae in primo piano e sembra immacolata, che spettacolo

La bellissima attrice Anna Falchi appare in una foto su Instagram ed è celestiale. Capelli biondissimi e occhi azzurri intensi con un lato A che esplode davanti alla telecamera. Nella didascalia scrive:”Finita la giornata! Domani si ricomincia. Buonanotte ai sognatori..e ora non ci resta che sognare..”. Sempre più incantevole con il passare degli anni la Falchi. Anche gli utenti lo dicono:“Tu ci fai sognare a noi”, “Io ti sognerò senz’altro…Sei così affascinante che non potrei fare altrimenti”.

Anna Falchi comincia una nuova avventura televisiva

La Falchi sta per cominciare una nuova avventura in televisione, condurrà Pole position la fascia news di Business24 la tv del lavoro. Sarà in onda martedì e venerdì alle 20:00 e giovedì alle 20:15 su Sky canale 821. Racconterà storie di successo di imprese d’eccellenza. La Falchi era già tornata in tv a fine giugno per condurre C’è Tempo du Rai uno. La trasmissione è dedicata alla terza età. Insieme a lei conduceva Beppe Convertini. La Falchi ha definito il programma, un atto di amore nei confronti degli anziani.

Uno spazio dedicato solo a loro per tirarli su dopo l’anno del covid che ha colpito loro maggiormente. Gli argomenti affrontati sono stati molti, dalla ginnastica alla bellezza ed eleganza ma anche la cultura digitale. Per tenersi al passo con i tempi che passano inesorabilmente. Hanno affrontato anche il confronto con le nuove generazioni, e di questo la Falchi ne sa qualcosa dal momento che vive con sua madre e sua figlia. Tre generazioni che convivono e si confrontano costantemente.

Le idee diverse, i tempi diversi e anche i ragionamenti diverso. Nel corso degli anni le cose sono cambiate ed è interessante vedere i diversi punti di vista. Per la Falchi questo programma ha segnato la sua rinascita artistica, in una nuova era con una nuova televisione che non è più quella generalista. Se l’è cavata bene l’attrice e infatti oggi raccoglie i frutti di quella esperienza ed è pronta a ripartire con Business24.