Ascolti tv Venerdì 18 febbraio: ancora in pole position

Il 18 febbraiosu rai 1 è andata in onda una nuova puntata della fiction Che dio ci aiuti e su Canale 5 il film, vincitore di incassi, Animali fantastici e dove trovarli. Non sono mancati poi talk show e trasmissioni divertenti sul resto della televisione. Ma andiamo a scoprire chi è sul podio dell’audience questa volta. Da qualche settimana ci sono dei cambiamenti, attenzione a cosa sta succedendo.

Ascolti tv 19 febbraio: quali sono i dati?

Sul podio dei vincitori dei dati Auditel appaiono in prima posizione Che dio ci aiuti in onda su Rai 1 che è stato la scelta di 5.516.000 spettatori, pari al 22.9% di share. A seguire La pupa e il secchione e viceversa, che ha intrattenuto 1.436.000 telespettatori, pari ad uno share del 7.5%. In terza posizione su Canale5, Animali fantastici e dove trovarli ha tenuto incollati allo schermo 1.286.000 spettatori, per uno share complessivo del 6.5%. A seguire Rai2, con Gods of Egypt ha conquistato 819.000 spettatori, share 3.7%. Il dato Auditel per Rai3 con Lui è peggio di me è di 975.000 spettatori, equivalente al 4.2% di share. Dritto e Rovescio su Rete4 ha raccolto davanti al video 1.166.000 telespettatori, arrivando a totalizzare un dato share del 6.1%.

Stasera ci sarà un nuovo appuntamento su Rai 1 con Il cantante mascherato, Grande Fratello vip su canale 5 e Quarto Grado su Rete 4.

