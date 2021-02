Aurora Ramazzotti e i combat boots perfetti per la Primavera 2021

Straripano grinta da tutti i pori! Gli stivaletti di Aurora Ramazzotti sono perfetti per cominciare la Primavera 2021!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti ha 24 anni ed è molto apprezzata nel suo essere sempre sorridente, genuina, simpatica.

L’abbiamo recentemente vista debuttare nella prima puntata de Le Iene e ora la iniziamo a guardare anche come icona di stile. Seguendo le orme di sua madre Michelle Hunziker, ci permette di trarre ispirazione grazie a numerosi look degni delle tendenze del momento.

In una delle più recenti lezioni di stile, la giovane donna ci mostra come gli anfibi continuino a restare una scarpa di tendenza ed entrino a far parte dei musthave per la prossima stagione!

Ha sfoggiato un outfit che si presta ad essere indossato da qui fino all’arrivo delle giornate più calde. All’insegna della semplicità e del casual con una combo maglione girocollo + gonna scozzese, combat boots, giacca di jeans e gonna trasparente, l’ultimo look di Aurora Ramazzotti è facile da imitare!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Aurora Ramazzotti e i combat boots da indossare da domani fino alla Primavera 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Leggi anche -> Elisabetta Gregoraci e il look candy da sportiva: l’outfit a metà tra il sexy e il confort

Per passeggiare per le strade di Milano, Aurora Ramazzotti ha scelto questo outfit strong, da vera tosta! Un look casual ma completato da accessori di alto spessore come gli stivaletti firmati Bottega Veneta.

Sicuramente, una personalità solare e socievole come quella di Aurora, che in questo ricorda molto la mamma, è la cigliegina sulla torta in qualsiasi outfit. Come recitava Audrey Hepburn, icona di bellezza ed eleganza, “il sorriso è il miglior accessorio che una donna possa indossare”.