Belen Rodriguez gela i fan e confessa: “Sì, ho abortito “

Belen Rodriguez, a Verissimo, ha raccontato i dettagli della propria gravidanza, annunciando di aver subito un aborto: “L’ho perso dopo quattro giorni”

La puntata di “Verissimo” in onda domani si preannuncia imperdibile per i fedelissimi al programma. Belen Rodriguez, ospite di Silvia Toffanin, si lascerà andare ad alcune rivelazioni in merito alla propria gravidanza, che sono già trapelate tramite il web. La showgirl ha infatti annunciato di essere in attesa di una femminuccia, che chiamerà Luna Marie. Oltre a svelare nuovi dettagli sull’amore con Antonino Spinalbese, la modella argentina ha raccontato alla conduttrice un fatto sconvolgente, di cui nessuno sospettava: solo pochi mesi fa, la coppia aveva subito un tragico aborto.

Belen e la confessione choc a Verissimo: “Ho abortito”

“Ero rimasta incinta per sbaglio. Non ce lo aspettavamo, era veramente troppo presto“, ha rivelato la modella a Silvia Toffanin, non nascondendo il dramma che la sconvolse. La showgirl, dopo esser rimasta incinta, aveva deciso di accogliere la gravidanza come un segno: lei ed Antonino, innamoratissimi, avrebbero creato una magnifica famiglia. Tuttavia, la gioia è stata ben presto spazzata via da un immenso dolore.

“Dopo quattro giorni ho perso il bambino, siamo stati malissimo“, ha proseguito Belen, che con il proprio racconto sembra aver scioccato Silvia Toffanin. Tuttavia, non tutti i mali vengono per nuocere. Alla Rodriguez, come da lei stessa rivelato, il tutto è servito per comprendere fino in fondo il suo più grande desiderio: avere un figlio dall’amato fidanzato.

A distanza di poco tempo, il sogno di Belen si è finalmente realizzato. Lei ed Antonino stanno aspettando una femminuccia, che chiameranno Luna Marie, e consolideranno ancora di più la loro famiglia, già ricca d’amore.

