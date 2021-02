Bianca Guaccero: facciamo i conti in tasca alla popolare presentatrice di Detto Fatto: a quanto ammonta il suo cachet? Scopriamolo

Bianca Guaccero è una delle presentatrici più apprezzate del piccolo schermo. Classe, 1981, pugliese, nata a Bitonto, ha una carriera poliedrica che l’ha vista spesso nei panni sia di attrice, modella, cantante e conduttrice televisiva.

Ha esordito giovanissima al cinema con il film Terra bruciata del 1999 per la regia di Fabio Segatori. L’ anno seguente la ritroviamo in Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini. Poi tanti ruoli in serie e fiction televisive. Nel 2008 la sua fama raggiunge il picco grazie a Pippo Baudo che la vuole con sé per la conduzione del Festival di Sanremo insieme a Andrea Osvárt e Piero Chiambretti .

E’ stata padrona di casa anche della trasmissione Una storia da cantare, a fianco del cantante Enrico Ruggeri. Ha ereditato dalla collega Caterina Balivo lo scettro di regina di Detto Fatto, prodotto da Endemol per la Rai, che la vede protagonista da tre edizioni.

Quanto guadagna Bianca Guaccero?

Bianca Guaccero è una donna dai talenti poliedrici, molto amata dal pubblico italiano. Le è stato recentemente perdonato uno scivolone clamoroso riguardo il celeberrimo tutorial della spesa, andato in onda durante il programma Detto Fatto. Alla vigilia del 25 novembre, giornata mondiale sulla violenza contro le donne, è stato trasmesso sulla tv nazionale di Stato un tutorial mortificante e vergognoso. Le polemiche innescate sono state inevitabili. L’episodio, giudicato offensivo da parte dei telespettatori, voleva rappresentare un siparietto ironico per dispensare “preziosi consigli” su come fare la spesa in maniera sexy.

L’episodio è costato una sospensione temporanea del programma. La Guaccero non si è nascosta, ha preso le proprie responsabilità e chiesto scusa per l’accaduto.

Secondo la fonte Money.it, non ci sono dati certi sul cachet della presentatrice. Tuttavia, colleghe come Caterina Balivo e Elisa Isoardi, sullo stesso target della Guaccero, hanno uno stipendio di circa 250 mila euro all’anno. A questi vanno ad aggiungersi i compensi per sponsorizzazioni e l’attività concomitante come influencer su Instagram.