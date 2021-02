Bimba fa il danno: scatta foto alla madre nuda e invia alla rubrica

Una bimba ha fotografato involontariamente il fondo schiena della madre inviando lo scatto ai contatti Snapchat della donna sprofondata nella vergogna.

Una bimba giocava con il telefono della madre. Poi l’invio di uno scatto al tutti i contatti Snapchat. Soggetto della foto il fondoschiena della donna. La vicenda è accaduta in Ohio. La 30enne, Emily Schmitt, madre di quattro figlie aveva lasciato il telefono nella mani della sua bimba. Intenta ad asciugarsi i capelli seminuda si trovava in bagno. Con lei la bambina di due anni a cui aveva dato in mano lo smartphone per intrattenerla. Mai avrebbe pensato che avrebbe scattato foto a raffica. Tra queste anche l’immagine del suo fondoschiena scoperto.

Solo dopo aver ricevuto un messaggio di ringraziamento per la foto da parte di un collega Emily ha ricostruito i fatti. In maniera inconsapevole schiacciando i tasti la figlia Carsyn ha scattato foto del suo sedere scoperto inviandole poi a tutti i contatti del suo account Snapchat. Tra questi anche colleghi di lavoro dell’agenzia immobiliare per cui lavora, ex compagni dell’università e amici.

Bimba invia foto del fondoschiena della madre: il messaggio di scuse

Al Daily Mail la giovane ha raccontato di essere mortificata. “Per un minuto e mezzo è come se fossi morta dall’imbarazzo. Poi mi sono ripresa e ho trovato la forza di spiegare a tutti cosa era successo. Ma è stato anche divertente: ho una bimba vivace e non c’è modo di farla stare tranquilla”, il commento della donna.

Dopo le scuse ai destinatari delle foto, la ragazza si è ripresa. Alcuni non hanno ricevuto gli scatti di nudo ma foto in cui era ritratto il soffitto del bagno. La piccola schiacciando tasti a caso è riuscita a scattare svariate foto oltre alla madre. Sono una quindicina le persone che hanno ricevuto le foto.

La donna ha deciso di rendere pubblica la notizia per trasformare l’imbarazzante evento in un aneddoto comico.

