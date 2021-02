Bustine tè: mai buttarle dopo averlo bevuto, il motivo

Perché non bisogna buttare le bustine da tè dopo averlo bevuto? Ve lo spieghiamo in questo articolo, ecco cosa bisogna sapere

Una bella tazza di tè soprattutto in inverno è quello che serve per scaldarci nelle giornate più fredde. Non solo al limone, negli ultimi tempi sono tanti i gusti che si possono scegliere tra le bustine dai mille colori e sfumature. Ma chi di voi una volta bevuto si lascia gli infusi? Non c’è cosa più sbagliata, infatti non dovrebbero essere buttati ed oggi vi spieghiamo il motivo in questo articolo. Curiosi? Continuate a leggere.

Bustine tè: perché non bisogna buttarle?

Ci sono vari modi per poter riutilizzare le bustine del tè, alcuni sono anche rimedi di bellezza. Si possono posizionare sugli occhi e lasciar agire, dopo qualche minuto le occhiaie tenderanno a svanire insieme al gonfiore. Il tè è anche un ottimo riflessante per rendere i capelli lucidi. Basterà riutilizzare le bustine del tè strofinandole su ogni ciocca dopo l’ultimo lavaggio. Può essere anche utilizzato come colorante per i capelli grigi ma anche per tessuti o fogli di carta. E perché no? Serve anche per tamponare una bruciatura o un’infiammazione. Inoltre molti lo usano come deodorante naturale che assorbe cattivi odori soprattutto in giardino. Se riponete la bustina sul fondo del vaso durante il travaso di una pianta o sbriciolando sul terriccio superficiale la bustina del tè, potrà diventare un ottimo concime.

Riciclare nel modo giusto non è mai stato così semplice, provate anche voi a riutilizzare le bustine da tè e vedrete gli effetti.

