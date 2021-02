Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan come non si era mai vista – FOTO

Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi, si mostra trasformata sui social. A quasi tre anni dalla morte del conduttore, appare come non si era mai vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

Quando le donne sono pronte al cambiamento, per prima cosa vanno dal parrucchiere. Una regola non scritta, ma che anche Carlotta Mantovan sembra conoscere bene. La bellissima giornalista ha vissuto anni difficili dopo la morte dell’amato marito, il conduttore Fabrizio Frizzi. Ma ora sembra guardare fiduciosa al futuro, e ritorna a sorridere.

Il cambiamento si vede dall’ultima foto pubblicata su Instagram: Carlotta mostra il nuovo taglio, un caschetto scalato, e il nuovo colore, un biondo più chiaro rispetto al solito. Il selfie la ritrae distesa in giardino, a godersi il primo sole tiepido dell’anno, in un momento di tranquillità e relax. Ma ciò che colpisce i fan è il suo sorriso, dolce e finalmente disteso dopo tanta sofferenza.

Carlotta Mantovan, la rinascita dopo Fabrizio Frizzi

Le foto delle ultime settimane avevano fatto ben sperare: Carlotta era apparse serena e sempre più in salute. Dopo il lutto infatti in molti si erano preoccupati per lei. L’indicibile dolore l’aveva molto provata. La donna appariva stanca e soprattutto molto dimagrita, nonostante la già esile corporatura.

Per l’ex modella non è stato facile superare la scomparsa del marito, ma è stata supportata dall’immenso affetto della famiglia, degli amici e anche dal pubblico televisivo che non l’ha mai dimenticato. A sorreggerla maggiormente però è stato l’amore della figlia avuta con Fabrizio, la piccola Stella, che oggi ha 8 anni.

I più felici di questa sua rinascita sono i fan, che commentano entusiasti la foto. “È bello vederla sorridere!”, “Sei un raggio di sole”, “Che bel sorriso! Proprio come Lui… Stella è una bambina fortunata”, scrivono su Instagram.

