Un completo intimo lascia senza fiato i follower di Carolina Stramare. L’ex Miss Italia ha condiviso sui social uno scatto in cui indossa la sensuale lingerie. Dettagli trasparenti mettono ancora più in risalto il fascino della Stramare. La foto in bianco e nero ha raccolti nel giori di pochi minuti commenti e like da parte dei 197 mila follower dell’ex Miss. Gli occhi verdi chiaro, la folta chioma nera, il fisico statuario conquistano ogni giorno i fan di Carolina sempre presente sui social. Su Instagram condivide momenti di vita personale e professionale. Di sovente promuove brand e prodotti di moda. Nell’ultimo scatto la Stramare tagga il marchio Guess di cui spesso si fa spesso promotrice. Il completo intimo nero indossato da Carolina è firmato dal brand.

Carolina Stramare: da modella a influencer, nel cast dell’ Isola dei Famosi 2021

Classe 1999, Carolina è di origini liguri. Cresciuta a Vigevano, ha intrapreso gli studi nell’ambito della grafica e design. Parallelamente ha partecipato a concorsi per arrivata a Miss Italia nel 2019. Un’edizione che ha conquistato vincendo il titolo di più bella d’Italia. Una vittoria dedicata alla madre scomparsa l’anno prima a causa di una grave malattia. In merito alla vita privata della Stramare non si hanno molte informazioni. Sembrerebbe che viva ancora in famiglia con il padre e i nonni materni. Accanto alla carriera da modella e influencer, affiancherebbe il papà nel suo negozio di arredamento.

Da quello che emerge negli scatti postati sui social, Carolina ha una grande passione per gli animali, in particolare per i cavalli e i cani. Sono undici i tatuaggi che la Stramare ha in tutto il corpo.

Di recente la modella ha attirato l’attenzione in merito alla sua possibile partecipazione al cast dell’Isola dei Famosi 2021 che inizierà l’11 marzo.

