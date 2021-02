Che Dio Ci Aiuti: si interrompe tutto. I fan sono increduli. “Va così…”

Che Dio ci Aiuti. Il finale di stagione è stato posticipato per cause di forza maggiore. Le dichiarazioni di una delle protagoniste

Che Dio ci aiuti è una serie spin off dell’ acclamatissima Don Matteo. Le avventure di Suor Angela si sono intersecate con quelle del prete detective interpretato da Terence Hill nell’ottava stagione.

Elena Sofia Ricci ha prestato il volto a un personaggio molto amato per la sua umanità, vicino al mondo ecclesiastico ma con un passato forte alle spalle che la mette veramente in relazione con coloro a cui presta aiuto nel corso delle puntate. Che Dio ci aiuti nacque inizialmente come una fiction caratterizzata dal genere giallo, senza però appesantire il pubblico e colorandosi di sfumature di commedia.

Esattamente un anno fa è stata annunciata la messa in cantiere della sesta stagione e dal 7 gennaio 2021 è in onda sui canali Rai. Il 17° e il 18° episodio andranno in onda il 25 febbraio. Tuttavia, il pubblico dovrà aspettare un po’ a lungo per vedere il finale di stagione. Perchè?

LEGGI ANCHE>>>La Rai e gli sprechi, Striscia la notizia smaschera le spese pazze

Che Dio ci Aiuti: finale di stagione posticipato

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso, il gelo in studio: “Non so quanto vivrò ancora”

La serie Che Dio ci Aiuti è confermata come un grande successo di pubblico. Tuttavia, dovrà cedere il passo a un appuntamento televisivo considerato indiscutibilmente il più atteso dai telespettatori italiani. Stiamo parlando della futura edizione del Festival di Sanremo.

Gli episodi conclusivi della fiction andranno in onda con un bel po’ di ritardo rispetto al previsto: si parla del prossimo 11 marzo. Una situazione simile era già avvenuta nel 2019 in cui, proprio per favorire la competizione canora, fu sempre la messa in onda di Che Dio ci aiuti a rimetterci.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da simonettacolumbu fanpage (@simonettacolumbufanpage)

Una delle protagoniste, Simonetta Columbu, interprete del personaggio di Ginevra, ha parlato proprio della questione: “Sono solidale con i fan della serie. E’ dura aspettare così tanto quando sei appassionato di un’opera. S’ incavoleranno da matti e hanno ragione.”

E lei guarderà il Festival? “Quando sono a casa non amo guardare troppo la tv, l’ho addirittura comprata solo qualche mese fa. Voglio staccare il cervello. Ovvio che però guardo Che Dio ci aiuti”.