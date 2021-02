Chiara Nasti, bikini a triangolo e tanto eros, tutti pazzi per il décolleté – FOTO

Chiara Nasti è un uragano di sensualità, e non manca di sottolinearlo attraverso gli scatti di Instagram: i fan impazziscono per il suo décolleté

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

L’influencer partenopea, che ha di recente celebrato 23 anni d’età, trasuda sensualità da tutti i pori, ed i followers non possono non accorgersene. Chiara Nasti, che è riuscita ad acquisire grande notorietà tramite i social, vanta attualmente di un profilo Instagram da ben 1,8 milioni di seguaci. Bella e intraprendente, Chiara ha anche una sorella più giovane, Angela, nota per aver ricoperto il ruolo di tronista a “Uomini e Donne”. La fashion blogger, pochi istanti fa, ha condiviso uno scatto che ha letteralmente fatto perdere la testa ai fan. In costume, Chiara è provocante come non mai.

Chiara Nasti, bikini a triangolo e tanto eros – FOTO