Daydreamer anticipazioni 19 febbraio: Can e Sanem in crisi. Ancora una volta le incomprensioni hanno avuto la meglio sulla coppia di innamorati

Oggi pomeriggio andrà in onda la prima parte dell’episodio 124 di Daydreamer, e scopriamo purtroppo che le cose tra Can e Sanem non sono andate come speravano tutti. Ancora una volta le incomprensioni hanno avuto la meglio sulla nostra coppia preferita che alla fine hanno deciso di lasciarsi nuovamente dopo gli ultimi avvenimenti che non avevano affatto previsto. Un colpo di scena inaspettato per i fans della serie che non si aspettavano di andare incontro ad un simile risolto che porterà ad un salto temporale inaspettato.

Daydreamer anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio

Intanto passa un anno e tutto è cambiato nella vita dei nostri protagonisti. Sanem è finalmente riuscita a pubblicare il romanzo per cui ha lavorato tanto e ha riscosso un grandissimo successo, mentre invece Can ha viaggiato per il mondo. Nonostante però le loro strade si siano divise, non hanno mai spesso di pensare l’uno all’altro. Riusciranno a fare pace dopo l’ultima l’ultima volta che si sono visti o prenderanno definitivamente due strade diverse?

