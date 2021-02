Diletta e Can, niente gioielli: in ballo qualcosa di più grosso

La coppia più chiacchierata del momento continua a sorprendere con novità incredibili e decisamente inattese a San Valentino

Can Yaman e Diletta Leotta continuano la loro storia d’amore in tranquillità nonostante le varie critiche mosse da diverse persone riguardo la veridicità della loro relazione. Recentemente abbia visto volare nel cielo di Roma un aereo con una scritta che diceva:”Diletta vuoi sposarmi? Ti amo Can”. Ancora oggi non si sa se effettivamente è stato l’attore turco a organizzare l’aereo o qualcun altro. Non è quindi sicuro che sia stata una proposta vera e propria.

Il regalo speciale e fuori dall’ordinario di Diletta a Can per San Valentino

Ormai la storia è ufficializzata dai diretti interessati, che dopo essere stati beccati dai giornali in atteggiamenti intimi in un hotel. Sono usciti allo scoperto condividendo loro stessi scatti romantici insieme. La scorsa settimana è stato anche San Valentino, e la neo coppia ha festeggiato ovviamente e per l’occasione sono andata in Costiera Amalfitana. Hanno ripreso entrambi la vista mozzafiato che avevano dall’albergo con una colazione ricca e romantica. Poi c’è stata una foto al tramonto romanticissima e ora dopo qualche giorno appare una foto di Can con Diletta e un cavallo.

Lui nella didascalia scrive:”Cassius. Il regalo più bello mai ricevuto. San Valentino”. La Leotta avrebbe quindi regalato non un pegno d’amore banalissimo ma un vero e proprio cavallo. Certo non il solito pensierino di San Valentino. I cavalli costano moltissimo e mantenerli in un maneggio anche di più. I due si erano visti a cavallo qualche giorno fa e da lì è trapelata la passione di Can per questi animali magnifici. Evidentemente ha fatto presente alla fidanzata il desiderio di averne uno tutto suo e lei colma di amore ha deciso di regalarglielo.

Visti i gesti importanti le nozze non sono da escludere. La Leotta è stata anche avvistata in una gioielleria insieme alla madre dell’attore, inoltre pare che i due si siano già mossi per acquistare insieme un appartamento a Roma. Dunque se son rose fioriranno!