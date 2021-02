Diletta Leotta e Can Yaman, il dettaglio che spiega tutto: è una finzione?

Aumentano i dubbi sulla coppia formata da Diletta Leotta e Can Yaman. Biagio D’Anelli, analizzando l’ultima foto postata dall’attore, ne ha evidenziato alcuni dettagli sconvolgenti

La coppia formata da Diletta Leotta e Can Yaman non cessa di alimentare i gossip dei più noti salotti televisivi. Tuttavia, sono in molti ad aver sollevato dei dubbi circa la veridicità di questo rapporto, ufficializzato nelle ultime settimane. Proprio quest’oggi, a “Pomeriggio Cinque”, Biagio D’Anelli ha espresso le proprie perplessità in merito ad uno scatto postato dal bell’attore turco. Si tratta di una foto, ritraente i due innamorati, assieme al cavallo che la giornalista ha regalato al fidanzato per la festa di San Valentino. Secondo D’Anelli, ci sarebbero diversi conti che “non portano”. Che tra Can e Diletta sia tutta una montatura?

Can e Diletta, è tutta una finzione? Biagio D’Anelli grida al fotomontaggio