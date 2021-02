Eva Henger seminuda sul letto, le curve esplosive fanno il boom di likes – FOTO

Eva Henger si riconferma una femme fatale in piena regola. Nell’ultimo scatto, l’ex pornoattrice è sdraiata sul letto, e ha indosso soltanto la giacca…

La mamma di Mercedesz, in quanto a bellezza e sensualità, non ha nulla da invidiare alla figlia. Al contrario, Eva Henger, nonostante i 48 anni d’età, dà ancora lezioni di fascino che le rivali più giovani dovrebbero tenere ben a mente. L’ex pornoattrice, che su Instagram vanta di un seguito pari ad 1 milione di followers, sfoggia un fisico a dir poco mozzafiato. Le curve esplosive, che testimoniano un’attenta e costante cura del corpo, fanno ancora sognare gli utenti, che non si perderebbero per niente al mondo i post della modella ungherese. Nell’ultimo scatto, Eva ha letteralmente superato se stessa: distesa sul letto, la Henger si è mostrata con indosso soltanto il chiodo in pelle.

Eva Henger seminuda, la FOTO che manda il web in tilt

Gli utenti, di fronte alla sensualità di Eva Henger, non possono non rimanere incantati dagli ultimi scatti apparsi nel suo profilo Instagram. L’ex pornoattrice, che non manca mai di esibire la propria bellezza, si è lasciata immortalare distesa nel letto. Con indosso soltanto la giacca in pelle, e nient’altro sotto, la Henger è uno spettacolo per soli adulti.

Eva, con fare provocante e da femme fatale, fissa lo sguardo magnetico sull’obiettivo, mostrandosi in tutta la propria bellezza. Il décolleté esplosivo, che viene a malapena celato dal chiodo, si staglia con prepotenza agli occhi dei fan, che si precipitano a mettere “like”.

Lo scatto, in breve tempo, ha già superato la soglia dei 12.000 “cuoricini”. Gli apprezzamenti per l’ex pornoattrice si sprecano: “Ciao bellissima“, “Favolosa“, si complimentano i fan.