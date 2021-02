Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez pronuncia il suo nome per intero e fa ridere mamma e papà, è dolcissimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Il piccolo Leone è la gioia di mamma e papà e sa certo come rallegrare le giornate. In un video condiviso dalla Ferragni, appare insieme al bambino mentre gli chiede di pronunciare il suo nome per intero. Il bambino allora dice con tono dolcissimo “Leone Lucia Ferragni” e fa scoppiare la mamma e il papà in una bella risata per il modo buffo in cui lo dice. Gli utenti commentano la simpatia di Leone dicendo che è una dose giornaliera di felicità.

LEGGI ANCHE>>>Anna Falchi, seno incontenibile: apoteosi di bellezza e sensualità-FOTO

La Ferragni e Fedez in giro per le bellezze di Milano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Serena Rossi, avete mai visto la sorella? Le differenze sono poche – FOTO

L’influencer Chiara Ferragni ha condiviso una foto che la ritrae in una location meravigliosa a Milano e rivela di aver fatto un tour davvero bellissimo. Ha visitato la Sacrestia del Bramanete, Casa degli Atellani (era una casa privata diventata museo) e la Vigna di Leonardo che fu regalata a Leonardo Da Vinci da Ludovico il Moro per ringraziarlo del suo ultimo affresco. Un viaggio culturale nel centro di Milano che lascia sbigottiti sulle bellezze nascoste che ci sono a Milano. Dopo aver trascorso una bella giornata alla scoperta delle bellezze milanesi.

La Ferragni condivide nelle stories Instagram il figlio che veste papà Fedez e poi si va a nanna con la favola della buonanotte. La Ferragni riprende papà e figlio dalla telecamera nascosta in camera del bambino, mentre leggono una favola. Che tenerezza. Una famiglia stupenda che si sta allargando, e saranno quindi due i bambini a cui raccontare le favole tra poco. L’influencer è in attesa del secondo figlio dal marito Fedez, e sarà una bambina. Diventerà una piccola influencer come mamma Ferragni e sicuramente avrà gli outfit più belli e di tendenza grazie alla mamma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Che non sia poi che la Ferragni decida di aggiungere alla sua linea di moda una collezione per bambini. Già qualche capo era stato fatto anche per Leone, ma una linea femminile per bambine sarebbe molto interessante. Staremo a vedere, intanto deve ancora nascere la piccola Ferragni.