Flavio Insinna urla: “Che hai detto?” Il pubblico resta di ghiaccio

Flavio Insinna non crede a quello che ha sentito: le parole della campionessa lo lasciano senza parole. Una situazione incredibile

Ancora un colpo di scena a L’Eredità ieri sera. Il gioco a premi condotto da Flavio Insinna sta appassionando più che mai in questa fortunatissima edizione. Tutto forse è iniziato con il super campione Massimo Cannoletta, il divulgatore scientifico pugliese che ha presenziato per oltre 50 puntate e portato a cosa la cifra di 280 mila euro in gettoni d’oro.

Tutti ne abbiamo parlato e siamo stati incuriositi dalle sue performance e così il gioco ne ha giovato. Gli ascolti sono aumentati e anche ora che il campione non c’è più, ma che vediamo come ospite fisso nel salotto pomeridiano di Serena Bortone, L’eredità va a gonfie vele ed i colpi di scena non mancano mai.

L’ultimo ieri sera con la campionessa Chiara che arrivata alla ghigliottina ha tentato la fortuna cercando di individuare la parola misteriosa. La sua risposta ha lasciato tutti di stucco, in primis Flavio Insinna e poi il pubblico.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello VIP, si ferma: pubblico impietrito

Flavio Insinna non crede a quello che ha sentito: choc in studio

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso, il gelo in studio: “Non so quanto vivrò ancora”

“Resistere, latino, borghesia, divisa, mistero” erano le parole suggerite alla ghigliottina per arrivare alla parola misteriosa. La campionessa Chiara si è messa alla prova e alla fine ha scritto sul suo cartoncino la parola uomo che come scoprirà non è affatto giusta.

È la spiegazione che lei ha dato che ha lasciato tutti di stucco. “Ho scelto ‘uomo’ – ha detto Chiara al presentatore – perché un uomo in divisa ha sempre il suo fascino”. A queste parole Insinna era incredulo.

“Che hai detto?” la sua prima reazione che l’ha lasciato di sasso. Una svolta incredibile che lo stesso presentatore ha poi dovuto spiegare: “Non so come tu abbia fatto. Ma dicendo che un uomo in divisa ha sempre il suo fascino, hai citato la soluzione esatta che però non è uomo” ha chiosato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Solo a questo punto la campionessa ha capito che la parola corretta era fascino. Delusione per lei e grande stupore in studio che a sentire le sue parole è rimasto di ghiaccio.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE.