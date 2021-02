Francesco Facchinetti, il suo patrimonio ti lascerà a bocca aperta

Francesco Facchinetti, tra i successi musicali e televisivi è riuscito ad accumulare un patrimonio davvero clamoroso

Conduttore televisivo, speaker radiofonico, cantante: sarebbe più facile elencare cosa non sia Francesco Facchinetti. Figlio d’arte dell’amatissimo Roberto, voce dei Pooh, Francesco ha intrapreso una propria carriera giovanissimo, conquistando numerosi successi. Ha rivestito ruoli importanti, come per esempio il presentatore di X Factor, Miss Italia, l’inviato all’Isola dei Famosi, il giudice di The Voice, e spopolato nelle classifiche con alcune canzoni indimenticabili, ma pochi sanno del suo impressionante curriculum da imprenditore.

LEGGI ANCHE –> Bianca Guaccero: facciamole i conti in tasca. Quanto guadagna la presentatrice tv?

Francesco Facchinetti: il pazzesco patrimonio

LEGGI ANCHE –> Flavio Briatore, spropositato fallimento del locale a Londra: è una rovina



Amatissimo personaggio televisivo fin dall’inizio della sua carriera in La canzone del Capitano, Francesco Facchinetti si è sempre distinto per l’inconfondibile simpatia. Ben presto infatti riesce ad approdare nel mondo dello spettacolo e dimostrare le sue doti da showman.

Abile conduttore e padrone dell’intrattenimento, vanta la presenza a numerosissimi eventi e programmi televisivi tra i più seguiti dal pubblico. Dopo aver mosso i suoi primi passi nell’ambito musicale, e pur avendo intrapreso altre strade, ha continuato a strizzare l’occhio al contesto insieme a nuove esperienze svolte.

Oggi, oltre a presenziare come ospite in vari salotti della TV, conduce il programma “Generazione C” su Radio KissKiss ed è giudice del talent game Il Cantante Mascherato. Ma se tutti conoscono il suo rispettabilissimo background televisivo e radiofonico, in pochi sanno del suo notevole curriculum da imprenditore.

Francesco infatti possiede azioni in 20 società sparse per il mondo, e non solo: è un talent scout di enorme successo. Fondatore della NewCo Management, ha lanciato svariati personaggi conosciuti che hanno raggiunto notevole popolarità, come Frank Matano, Giulia De Lellis, Emis Killa, Chiara Biasi, Giulia Valentina e tanti altri.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Spiegato quindi il clamoroso patrimonio di Francesco Facchinetti, che ammonterebbe a 50 milioni di euro.