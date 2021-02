Il direttore è stato accoltellato questo venerdì mattina da un richiedente asilo originario del Sudan.

Après avoir échangé avec @bayrou, je me rendrai à Pau en fin d’après-midi pour rencontrer les personnels de l’association ainsi que les élus à la suite de la dramatique agression de ce matin. J’adresse mes sincères condoléances à la famille de la victime et ses proches. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 19, 2021

Questo venerdì, 19 febbraio, un responsabile centro rifugiati è stato ucciso a coltellate da un richiedente asilo. La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle ore 11:00 a cour Léon-Bérard, nel comune francese di Pau. La vittima, 46 anni, direttore presso il Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cada) Isard COS, è morta sul colpo. Il responsabile è un sudanese di 38 anni. Secondo quanto riferiscono i rapporti ufficiali delle autorità locali, forze di polizia e ambulanza sono immediatamente accorse sul posto. Dal suo account Twitter, il politico Gérald Darmanin ha annunciato di aver incontrato a mezzogiorno il sindaco del MoDem (Movimento Democratico) della città François Bayrou. Il tweet dichiara anche il suo arrivo a Pau verso “fine pomeriggio per incontrare anche il personale del centro.”

L’assassino era già noto alla polizia

L’assassino non alloggiava nel centro rifugiati, ma i media riferiscono che in quel luogo aveva ricevuto assistenza medica in passato. Eppure, il volto dell’aggressore sudanese non è nuovo al registro della polizia: il criminale è noto agli agenti locali per precedenti atti di violenza e, nonostante abbia passato qualche mese dietro le sbarre, il suo nome risultava tuttavia sconosciuto ai servizi di Intelligence. I rapporti della polizia e le fonti municipali dichiarano che pochi minuti prima dell’omicidio, al malvivente era appena stato rifiutato lo status di rifugiato dall’ente pubblico OFPRA (Office Français de Protection de Réfugiés et Apatrides); l’Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi.

Agression au couteau dans un centre d’accueil de Pau : Gérald Darmanin accueilli sur place par François Bayrou pic.twitter.com/NiFcA2XGYd — CNEWS (@CNEWS) February 19, 2021

Il centro di accoglienza CADA Isard COS per richiedenti asilo è un centro con 257 posti che offre a ai rifugiati e agli apolidi “un sostegno allo stesso tempo completo e specifico per ogni situazione”, con posti alloggio sparsi nei diversi quartieri della celebre città d’arte francese.

Fonte LCI