GF Vip, Stefania Orlando contro Dayane Mello: scoppia la bomba in casa. La concorrente ha deciso di dire quello che pensa riguardo il rapporto tra la brasiliana e Rosalinda Cannavò

Dayane Mello è sicuramente una delle concorrenti più discusse di questa edizione del GF Vip, ma Stefania Orlando è sicura di averla smascherata. La brasiliana, infatti, si è messa contro molti concorrenti della casa dopo essere andata contro alla sua migliore amica Rosalinda Cannavò che ha cominciato una storia d’amore con Andrea Zenga nella casa più spiata d’Italia. Le due amiche hanno litigato furiosamente fino a che Alfonso Signorini non ha chiesto a Stefania di intervenire e lì è scoppiata una vera e propria bomba.

GF Vip, Stefania Orlando contro Dayane Mello: “Sei una falsa manipolatrice”

“Io credo che Dayane in questo programma non sia più credibile. Lei dice cose soltanto per scatenare questo, butta lì parole e ogni giorno dice qualcosa di diverso” fa notare Stefania, non riuscendo più a trattenersi. “Lei dice che gli altri fanno strategia perché lei in primis fa strategia, lei dice che gli altri manipolano le persone perché lei in primis vuole manipolare gli altri. Non ti crede più nessuno. E un’amica non si tratta come hai fatto tu“.

Le due donne sono poi state chiuse in una stanza così che possano essere sincere l’una con l’altra una volta e per tutte. “Ti ho scoperta. In realtà la vera stratega, la vera manipolatrice, la vera falsa di questo Grande Fratello sei tu e io ti faccio i complimenti perché sei una giocatrice strepitosa. Però non accusare gli altri, perché tu quando accusi gli altri, vedi quello che sei tu“.