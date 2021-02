Il televoto per l’eliminazione di Giulia Salemi o Stefania Orlando nella puntata di stasera, si è bloccato lo annulleranno?

Ci sono stati problemi tecnici al Grande Fratello Vip, a quanto pare il televoto si è bloccato e gli utenti non possono votare chi eliminare nella puntata si stasera. Al televoto per l’eliminazione ci sono Giulia Salemi e Stefania Orlando. I voti telefonici funzionano invece e a quanto pare sono per la maggior rivolti a salvare la Orlando e non la Salemi. Quest’ultima dopo la votazione dei compagni ha incassato il colpo molto male con pianti disperati per la scelta di quelli che riteneva amici.

LEGGI ANCHE>>>Anna Tatangelo stesa a letto sola soletta.. non si accorge che il pigiama è aperto – VIDEO

Il televoto del GF Vip sarà rimandato alla prossima puntata?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 19 Febbraio – VIDEO

In questo momento si è causata una vera battaglia sui social, gli utenti chiedono di rinviare il televoto alla prossima puntata per impossibilità di votare. Addirittura s’ipotizza che i voti siano stati truccati dall’estero in qualche modo. Il Codacons avrebbe fatto aprire anche un’indagine all’Agi per verificarlo. Tuttavia ancora non ci sono risposte al riguardo. Forse è stato proprio a causa di questo problema che il televoto è stato sospeso. Poiché il regolamento del gioco impone che i voti vengano rigorosamente da italiani. I canali del programma non si sono ancora espressi sulla questione. Probabilmente se succederà qualcosa lo annuncerà Signorini direttamente stasera in Diretta su canale 5.

Staremo a vedere cosa accadrà nella puntata del Grande Fratello di stasera. Ormai il programma è giunto quasi al termine dopo quasi 7 mesi di messa in onda in prima serata, con alternanza prima una volta a settimana poi due. Il GF Vip ha tenuto compagnia agli italiani durante la seconda ondata di covid-19 che ha costretto tutti nuovamente a trascorrere più tempo a casa. Alcuni concorrenti da allora sono stati eliminati, altri se ne sono andati spontaneamente come la Gregoraci per tornare a casa dai figli per natale, perché non era previsto che durasse così tanto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Altri concorrenti invece sono entrati dopo e alcuni hanno cambiato le sorti di alcuni storici. Come Zenga che ha rubato il cuore di Rosalinda mettendola in crisi con il fidanzato con cui sta da 10 anni. Le dinamiche forti e i colpi di scena certo non sono mancati in questa edizione, e ancora non è finita!